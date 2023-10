Ação de Cidadania Justiça Comunitária realiza atendimento jurídico em Jardim Camburi

Com o objetivo de oferecer atendimento jurídico gratuito aos moradores de Jardim Camburi, em Vitória-ES, o 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, por meio da Ação de Cidadania Justiça Comunitária, participou da sexta edição do Vitória com Você.

O evento, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Guido Ceotto, no último sábado (21), foi promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e reuniu diversos serviços.

Os atendimentos jurídicos aconteceram em um ônibus do 3° CEJUSC Itinerante, estacionado em frente à escola. Foram, ao todo, 25 atendimentos com encaminhamentos aos CEJUSCs, além de distribuição de panfletos explicativos e orientações à população.

Também houve encaminhamento à Defensoria Pública Estadual, à Casa do Cidadão de Vitória, aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, conforme a demanda apresentada pela população, além de orientação para abertura de procedimentos pré-processuais em causas nas áreas cível e de família, como divórcio, fixação e exoneração de alimentos, partilha de bens, fixação de guarda e convivência, bem como demandas entre vizinhos e consumidor.

Macrodesafios:

Garantia dos direitos fundamentais

Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

