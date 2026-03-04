Ação conjunta resulta na prisão de condenado por homicídio na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e Capturas (Supic), cumpriu, na manhã dessa terça-feira (03), um mandado de prisão de um homem de 54 anos. A prisão foi realizada no Bairro das Laranjeiras, na Serra, com apoio da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As equipes se deslocaram até o imóvel, onde o alvo foi localizado, e cumpriram o mandado de prisão por condenação, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, pelo crime de homicídio. No local, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia Regional da Serra.

A ex-companheira do detido foi devidamente comunicada acerca do cumprimento do mandado de prisão, assim como a filha dele. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES