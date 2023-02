Ação conjunta reprime tráfico de drogas

Sinop/MT. A Polícia Federal, Gefron, PM-MT e o CIOPAER realizaram, neste domingo, 26/2, mais uma operação de enfrentamento ao tráfico de drogas pelo modal aéreo.

Neste trabalho conjunto, foram apreendidos aproximadamente 400kg de cocaína e uma aeronave monomotor. O piloto do avião foi preso em flagrante.

Essa atividade faz parte do esforço conjunto e integrado das forças de segurança envolvidas para a repressão a voos ilícitos em pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos Países produtores fronteiriços. As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das Organizações Criminosas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Atendimento ao público: (65) 99235-0900 (WhatsApp)