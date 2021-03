Ação conjunta prende suspeitos de homicídio em Guarapari

Dois suspeitos de 26 e 36 anos foram detidos em cumprimento de mandado de prisão, nessa quarta-feira (03), durante uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, no bairro Jabaraí, no município. Os dois detidos são suspeitos de assassinar um homem, no dia 12 de dezembro de 2020, no bairro Portal Club, no município.

Segundo o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Quedevez Malini, os dois suspeitos atuam no tráfico de drogas nos bairros Jabaraí e Portal Club, em Guarapari. “A vítima foi morta, segundo as investigações, por questões ligadas à disputa territorial do tráfico de drogas. Os executores do crime foram um adolescente de 17 anos e um dos presos dessa quarta-feira. No curso do inquérito conseguimos identificar o mandante do fato, que também foi preso durante a operação”, disse.

De acordo com o delegado, o adolescente de 17 anos foi assassinado nessa segunda-feira (1º), no bairro Portal Club. “O menor de idade é muito conhecido pelas forças policiais de Guarapari, inclusive, por dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio investigados pela DHPP de Guarapari, o menor confessou a autoria dos atos infracionais, aproveitando da sua condição de menor de idade para não envolver os seus comparsas. Nesse dia ele foi intimado, prestou declarações, confessou os homicídios, mas não pode ser apreendido, porque não estava em estado de flagrante”, explicou o delegado.

Franco Malini afirmou que as investigações sobre a morte do adolescente estão em fase inicial. “Ainda é muito prematuro afirmar algo, mas não descartamos que possa ser uma retaliação por conta desse homicídio anterior. Assim como no homicídio de dezembro, essa retaliação também terá a mesma resposta pelas forças policiais”, completou o delegado.

A população pode ajudar a polícia com denúncias feitas pelo Disque-Denúncia 181, o anonimato é absoluto.

Apreensão



Na residência do suspeito de 26 anos foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada, um carregador e 25 munições calibre 9mm, cinco celulares, dois pen drives, um coldre velado e R$ 1.138,00 em espécie, com forte odor de drogas.

“Destaco para a população de Guarapari que os locais de crimes e homicídios são monitorados, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. As informações são trocadas para montar as operações para tirar de circulação esses indivíduos perigosos da sociedade, e é por isso que estamos conseguindo também a melhoria das estatísticas em relação aos crimes violentos no Estado”, explicou o major Stein, subcomandante do 10° Batalhão da Polícia Militar em Guarapari.

Os detidos foram indiciados como autores do homicídio consumado de um homem, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2020, no Bairro Portal Club e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

