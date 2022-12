Ação conjunta prende suspeitos de furtarem hidrômetros em Colatina

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, em conjunto com o 8º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu dois homens suspeitos de furtarem hidrômetros em Colatina. Os suspeitos têm 38 e 42 anos e foram presos em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (23), em uma casa abandonada, localizada no Centro de Colatina.

Os policiais militares realizaram patrulhamentos preventivo no Centro de Colatina com o objetivo de localizar indivíduos suspeitos de cometer furto de hidrômetros. Os crimes foram flagrados por sistemas de videomonitoramento. Após um período de policiamento, alguns hidrômetros foram localizados nas proximidades da rodoviária, em um local de compra e venda de metais. O proprietário do estabelecimento disse que se recusou a comprar vários medidores de água que foram oferecidos por um suspeito. Segundo o homem, o indivíduo fugiu logo após a sua recusa.



Em seguida, a equipe recebeu a informação de que dois indivíduos seriam os autores dos furtos e que estariam escondidos em uma casa abandonada. Buscas foram realizadas e o imóvel foi localizado. Na casa, havia dois indivíduos com as mesmas características dos suspeitos que apareciam nas imagens. No local, além das roupas utilizadas nos crimes, foram localizados vários pedaços de medidores de água, uma marreta, uma turquesa, uma talhadeira, um formão, uma serrinha de metal, uma chave de estria e uma lima. Um suspeito era o responsável pelo furto dos hidrantes. O outro tentava vender os produtos.



Posteriormente, os militares receberam a denúncia de que outros produtos furtados, além de uma roçadeira, estariam em uma construção abandonada em frente à rodoviária. A equipe foi ao local, porém ninguém foi localizado. A roçadeira foi recuperada e todos os materiais foram entregues na Delegacia Regional de Colatina.

“Recentemente, notamos um aumento expressivo nos registros de boletins de furtos de hidrômetros na cidade. Temos, aproximadamente, 20 boletins registrados por vítimas aqui na Delegacia. Instauramos um Inquérito Policial para identificar os autores desses furtos, bem como a pessoa que recepta os produtos subtraídos e, nesta madrugada, os policiais chegaram a esses dois suspeitos”, explicou o titular da Deic de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior.

Os detidos foram autuados pelo crime de furto qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Com eles, os policiais encontraram 17 hidrômetros, ou partes deles. As investigações seguem em andamento, para identificar a participação de outras pessoas no crime. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que o caso chegue ao conhecimento das autoridades.

