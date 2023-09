Ação conjunta prende suspeito de estelionato em Presidente Kennedy

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PCES) levou à prisão de um homem de 35 anos, suspeito de estelionato. Ele foi preso na noite de segunda-feira (04), em um posto de combustíveis, no Centro de Presidente Kennedy, sul do Estado.

Participaram da ação, policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, policiais militares da 9ª Companhia Independente de Marataízes e agentes da Guarda Municipal de Presidente Kennedy.

Na tarde do último dia 04, um idoso de 75 anos, morador da zona rural de Presidente Kennedy, procurou a Delegacia de Polícia após constatar transações suspeitas em sua conta bancária.

Ele registrou um Boletim de Ocorrência e a equipe iniciou a investigação imediatamente.

À noite, a polícia recebeu a informação de que um homem estava em um posto de combustíveis utilizando o cartão de crédito de outra pessoa. Desta vez, porém, foi surpreendido ao descobrir que não havia mais saldo disponível na conta do idoso.

A PCES solicitou apoio e uma equipe conjunta se dirigiu até o posto, onde o suspeito foi encontrado, bebendo e fumando. O homem foi detido e conduzido à Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estelionato contra vítima idosa, sendo encaminhado ao sistema prisional.

