Ação conjunta prende motorista de van com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou na prisão de um motorista e na apreensão de uma van com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR.

Após monitoramento na região, as equipes policiais iniciaram a abordagem de uma van com placas do Paraguai. O condutor desobedeceu à ordem de parada e acelerou o veículo, iniciando fuga por algumas quadras em alta velocidade.

Nas proximidades de um rio, o motorista abandonou o veículo ainda em movimento, saiu correndo e se lançou na água na tentativa de escapar, sendo contido pela equipe policial logo em seguida. Sem condutor, o veículo ainda percorreu alguns metros e acabou colidindo contra o muro de um terreno baldio, causando danos à estrutura.

O veículo e as mercadorias foram encaminhados à Receita Federal, para os procedimentos administrativos cabíveis, enquanto o condutor preso foi levado à Delegacia da Polícia Federal para a adoção das medidas legais.

