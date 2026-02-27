Polícia Federal
Ação conjunta entre PF e PM/PR resulta em prisão em Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quinta-feira (26/2), ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na prisão de um cidadão paraguaio e na apreensão aproximadamente sete mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Foz do Iguaçu/PR.
O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de polícia judiciária. O veículo e a carga apreendida foram encaminhados à Receita Federal para as providências cabíveis.
Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná – PF/PR
Contato: (41) 3251-7809
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
PF incinera cerca de 12 toneladas de drogas na Tríplice Fronteira
Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram, nesta sexta-feira (27/2), a incineração de, aproximadamente, 12 toneladas de drogas apreendidas na região...
PF, PMPR e RFB apreendem mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam, em ação conjunta, um ônibus...
ES Solidário: capixabas podem fazer doações para Minas Gerais no Quartel do Corpo de Bombeiros
Com o objetivo de apoiar as vítimas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais, especialmente municípios da Zona da Mata,...
Ciretran de Guarapari fechará temporariamente para melhorias na infraestrutura
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) comunica aos moradores de Guarapari que a Ciretran do município ficará...
Ação conjunta entre PF e PM/PR resulta em prisão em Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quinta-feira (26/2), ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou...
Copa Sesport começa com partidas de ida do playoff preliminar masculino
A bola vai rolar para mais uma edição da Copa Sesport. A maior competição de futebol amador do Espírito Santo...
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Regional
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Estadual
Inscrições para Exame Nacional de Tradutores e Intérpretes Públicos começam nesta sexta-feira
O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte publicou o edital nº 3/2026 que abre o...
Sefaz moderniza mecanismos de conferência para cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM)
O Decreto nº 6321-R/2026, publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial do Estado, altera o Regulamento do ICMS, estabelecendo novos...
Espírito Santo sob três alertas de chuvas intensas e alagamentos
O Espírito Santo entrou em modo de atenção máxima nesta sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três...
Nacional
Policial civil dá tiros dentro de motel e é contido à força
A arma de fogo do investigador foi apreendida e será submetida à perícia. Não houve registro de feridos nem de...
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números
Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com...
Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social
A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Policial
Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa
O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário
A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
ENTRETENIMENTO
Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’
O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
Matheus Vargas ganha surpresa romântica da namorada após o trabalho: ‘Te amo’
O cantor Matheus Vargas, de 28 anos, foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (27) ao chegar em casa após o...
Jojo Todynho conquista estágio em Direito e celebra nova fase na carreira: ‘Fliz da vida’
POLÍTICA
Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Esportes
Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã
Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão
O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Nacional6 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
São Mateus3 dias ago
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
-
Regional6 dias ago
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
-
Regional5 dias ago
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
-
São Mateus4 dias ago
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista