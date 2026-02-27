Ação conjunta entre PF e PM/PR resulta em prisão em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quinta-feira (26/2), ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na prisão de um cidadão paraguaio e na apreensão aproximadamente sete mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Foz do Iguaçu/PR.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de polícia judiciária. O veículo e a carga apreendida foram encaminhados à Receita Federal para as providências cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná – PF/PR

Contato: (41) 3251-7809

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal