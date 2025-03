Ação conjunta das Polícias Civis do Espírito Santo e Rio de Janeiro prende foragido por estupro em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 14º Distrito Policial (DP) de Cariacica, com apoio do 18º Distrito Policial de Viana, em ação conjunta com a 66ª Delegacia de Polícia (DP) de Piabetá, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), realizou, na noite dessa terça-feira (19), a captura de um homem de 25 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no município fluminense de Magé. A ação foi realizada no bairro Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica.

A operação foi coordenada pela titular da 66ª DP, delegada Débora Rodrigues (PCERJ), e do titular do 14º Distrito Policial de Cariacica, delegado Líbero Carvalho (PCES), com apoio de policiais civis do 18º Distrito Policial de Viana, que acompanharam o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com as investigações da PCERJ, o indivíduo estava foragido no Espírito Santo após cometer diversos crimes de roubo a residências e estupro das vítimas, na localidade de Piabetá, no Rio de Janeiro. Além do estupro de vulnerável, ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo de veículos, roubo a transeunte, corrupção de menores, furto, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Há indícios de que ele esteja envolvido em outros crimes na região, e as investigações seguem em andamento.

Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

