Ação conjunta das Polícias Civil e Militar desarticula ponto de tráfico de drogas em Nova Venécia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nessa terça-feira (1º), uma mulher de 59 anos e apreendeu centenas de porções de drogas. A ação teve como objetivo desarticular um ponto de vendas de drogas que operava no município.

O trabalho é fruto de investigações da Denarc, que deu início a um monitoramento de um imóvel no bairro São Francisco, que estava sendo utilizado como base para o crime. Durante as diligências, as equipes flagraram um usuário adquirindo maconha do principal suspeito investigado.

Na sequência, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, as forças policiais entraram na residência. O principal alvo da investigação conseguiu fugir, mas uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante após os policiais encontrarem em seu quarto 156 pedras de crack, 47 pinos de cocaína, além de maconha. Dinheiro e materiais utilizados para embalar os entorpecentes também foram encontrados em outros cômodos da casa.

“A integração entre as Polícias Civil e Militar foi fundamental para o êxito da missão. Retiramos uma quantidade expressiva de entorpecentes de circulação e demonstramos que não haverá trégua para a criminalidade”, disse o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel.

