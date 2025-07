Ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal apreende 3 kg de metanfetamina em Pernambuco

Recife/PE. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu em flagrante, nesta semana, um homem por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no município de Bezerros/PE, durante operação de vigilância relacionada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes.

As investigações apontaram que uma encomenda contendo drogas sintéticas seria entregue, via Correios, no endereço de um terceiro. Com base nas informações, as equipes federais montaram campana no local e realizaram a abordagem no momento da entrega. Ao verificar o conteúdo da caixa, foram encontrados cerca de 3 kg de metanfetamina – substância entorpecente de alto poder estimulante.

Além da droga, foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 556,00. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Recife/PE, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos de praxe, ele foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentado à audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Fonte: Polícia Federal