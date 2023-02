Ação conjunta da PF, PC e Correios resulta na apreensão de maconha em Natal

Natal/RN – Uma ação conjunta da Policia Federal, Polícia Civil e da área de segurança dos Correios, realizada nesta sexta-feira (24/2) no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na Rua dos Tororós, Zona Oeste de Natal, resultou na apreensão de aproximadamente três quilos de maconha que estavam camuflados em uma encomenda.

A fiscalização, que vem sendo realizada rotineiramente, tem por objetivo combater o tráfico de drogas através do fluxo postal e contou com a ajuda dos cães das raças pastor belga malinois, Ice e Iron, da Polícia Federal e do reforço do cocker spaniel, Aquiles, da Polícia Civil.

Após encontrado, o entorpecente foi levado para os devidos procedimentos de apreensão e perícia na Superintendência da PF, em Lagoa Nova. A droga apreendida ficará em depósito no aguardo de decisão judicial para poder ser incinerada.

A Polícia Federal instaurou inquérito e busca responsabilizar os envolvidos em mais essa ação criminosa.

Esta foi a 5ª apreensão de maconha realizada este ano pela Polícia Federal em Natal e remetida para o RN por via postal ou através de transportadoras. O total apreendido se aproxima dos 200 kg.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rio Grande do Norte

Contato: (84) 3204.5588

E-mail: [email protected]