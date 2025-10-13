Ação conjunta da PF e Receita Federal apreende carga ilícita em Medianeira/PR

Cascavel/PR. Na tarde deste domingo (12/10), uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de ilícitos no perímetro urbano de Medianeira/PR.

A operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência que apontavam a presença de um caminhão possivelmente carregado com produtos ilegais, estacionado em frente à residência do motorista. As equipes se deslocaram imediatamente ao local, onde realizaram a abordagem.

Durante a inspeção, o condutor autorizou o acesso dos policiais à residência e ao veículo, admitindo que transportava produtos ilícitos tanto na cabine quanto entre a carga de frangos, que tinha como destino o estado do Rio de Janeiro.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e apurar a origem dos materiais apreendidos.

A ação reforça a integração entre as forças de segurança pública e demonstra o comprometimento da Polícia Federal no combate ao crime organizado e aos ilícitos transnacionais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Cascavel/PR

(45) 3321-8476

Fonte: Polícia Federal