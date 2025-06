Ação conjunta da FICCO/PR resulta na apreensão de ve´ículo com drogas em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná – FICCO/PR apreendeu, na manhã desta quarta-feira (25/6), no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu/PR, um automóvel carregado com mais de 67 quilos de maconha. A ação teve início após uma denúncia anônima indicando movimentação suspeita relacionada ao tráfico de drogas nas proximidades do Marco das Três Fronteiras.

Durante a ação, as equipes interceptaram um veículo que estava saindo das margens do Rio Paraná. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor desobedeceu à ordem de parada, abandonou o automóvel ainda em movimento e fugiu a pé, portando uma arma de fogo. Ele conseguiu se evadir adentrando a mata ciliar, não sendo localizado até o momento.

No interior do automóvel foram localizados dois fardos de maconha, totalizando 67,4 kg. O entorpecente e o veículo foram apreendidos e encaminhados à 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu.

A FICCO/PR é uma força integrada de combate ao crime organizado do Paraná, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

