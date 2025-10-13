Ação conjunta apreende caminhão carregado com maconha em Porecatu/PR

Londrina/PR. Na tarde deste domingo (12/10), uma operação integrada de repressão a delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias do norte do Paraná — realizada pela Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar do Paraná (11ª Companhia Independente de Polícia Militar – 11ª CIPM) e Polícia Rodoviária Federal — resultou na apreensão de um caminhão carregado com aproximadamente duas toneladas de maconha, no município de Porecatu/PR.

O veículo foi abordado em um posto de combustíveis, onde, durante a vistoria, os agentes encontraram a droga oculta sob uma carga lícita de farinha.

O condutor foi preso em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes. Ele, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

A ação reforça o compromisso e a integração entre as forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região.

Fonte: Polícia Federal