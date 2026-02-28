Agricultura
Açaí amplia exportações e fortalece indústria na região amazônica
O açaí deixou de ser um produto regional para se transformar em uma das principais commodities da bioeconomia brasileira. Impulsionada por demanda externa crescente, agregação de valor e expansão de áreas cultivadas, a cadeia produtiva do fruto movimenta bilhões de reais e amplia sua relevância na balança comercial.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil produz anualmente cerca de 1,6 milhão de toneladas de açaí, considerando extrativismo e cultivo. O Pará responde por aproximadamente 85% desse volume, consolidando-se como maior produtor nacional. Amazonas e Amapá aparecem na sequência, com produção majoritariamente extrativista, enquanto estados como Roraima e Acre ampliam áreas plantadas em sistema irrigado.
De acordo com estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as exportações brasileiras de açaí — incluindo polpa e preparações — superaram US$ 200 milhões em 2024, mantendo trajetória de alta nos últimos anos. O principal destino é os Estados Unidos, que concentram mais da metade das compras externas. União Europeia e Japão também figuram entre os mercados relevantes.
O crescimento das vendas externas reflete a consolidação do açaí como produto associado a alimentação saudável e alto valor nutricional. A demanda internacional é puxada sobretudo por polpas congeladas e concentrados utilizados na indústria de bebidas, suplementos e alimentos funcionais.
Na balança comercial, o açaí mantém saldo amplamente positivo, uma vez que o Brasil praticamente não importa o produto. O superávit reforça a importância do fruto na pauta de exportações da bioeconomia amazônica.
Se o Pará lidera em volume, novos polos apostam na industrialização para capturar margens maiores. Em Roraima, produtores têm investido em sistemas irrigados no lavrado — áreas de savana — que permitem colheita ao longo de todo o ano, reduzindo a sazonalidade típica da região amazônica.
No município do Cantá, agricultores passaram a integrar produção e beneficiamento. O modelo inclui seleção dos frutos, lavagem, branqueamento — etapa essencial para eliminar microrganismos e reduzir riscos sanitários — e extração da polpa antes da comercialização.
O avanço da industrialização local busca ampliar renda e reduzir dependência da venda in natura, tradicionalmente mais sujeita a oscilações de preço. Pequenas agroindústrias surgem como alternativa de diversificação econômica, sobretudo para produtores familiares.
A expansão do consumo trouxe também maior rigor sanitário. O branqueamento do fruto — tratamento térmico que elimina possíveis contaminantes — tornou-se prática recomendada por órgãos de vigilância sanitária para evitar casos de contaminação por Trypanosoma cruzi, parasita associado à doença de Chagas.
Estados produtores têm reforçado campanhas de capacitação e controle de qualidade. No Pará, referência nacional, a cadeia produtiva consolidou protocolos que servem de modelo para outras regiões.
Embora a produção ainda seja majoritariamente extrativista na região amazônica, o cultivo irrigado ganha espaço, principalmente em áreas adaptadas fora da várzea tradicional. A tecnologia permite maior previsibilidade de oferta, padronização do fruto e contratos de fornecimento contínuo para indústrias e exportadores.
Especialistas apontam que o desafio da próxima década será equilibrar expansão produtiva com preservação ambiental, já que o açaizeiro é nativo da Amazônia e desempenha papel ecológico relevante.
O mercado global de produtos à base de açaí mantém perspectiva de crescimento, impulsionado por tendências de alimentação natural e rastreabilidade. A ampliação da capacidade industrial no Norte pode aumentar a participação brasileira em segmentos de maior valor agregado, como extratos concentrados e ingredientes para a indústria farmacêutica e cosmética.
Para estados emergentes como Roraima, a aposta na verticalização representa oportunidade de inserção mais qualificada na cadeia da bioeconomia. Para o País, o fruto reforça a estratégia de transformar biodiversidade em ativo econômico, com impacto direto na geração de renda e no saldo comercial.
O desempenho do açaí ilustra como produtos regionais podem ganhar escala global quando combinam produção, tecnologia e acesso a mercados internacionais.
Fonte: Pensar Agro
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) três novos alertas de chuvas intensas e acumulado para o...
PF prende dois investigados durante operação no Maranhão
São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta semana, a Operação Alligator, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão...
Exportações recordes e oferta restrita elevam arroba e consolidam força da carne bovina
O mercado físico do boi gordo encerra fevereiro com negociações acima da referência média nacional, sustentado pela oferta limitada de...
Porto de Santana amplia embarques e reforça eixo logístico do Norte
O Porto de Santana encerrou 2025 com 1.174.774 toneladas de grãos exportadas, alta de 34,1% em relação ao ano anterior,...
Açaí amplia exportações e fortalece indústria na região amazônica
O açaí deixou de ser um produto regional para se transformar em uma das principais commodities da bioeconomia brasileira. Impulsionada...
Rural Show Internacional 2026 busca consolidar crescimento econômico
A 13ª Rondônia Rural Show Internacional será realizada de 25 a 30 de maio de 2026 no Centro Tecnológico Vandeci...
PF e BPFRON apreendem mais de 1.260 kg de maconha em Porto Mendes/PR
Guaíra/PR. Na sexta-feira (27/2), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...
Regional
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Estadual
Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio
O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio
O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Estado fortalece infraestrutura, saúde e assistência social em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (27) em Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana, para...
Nacional
Conta de luz segue com bandeira tarifária verde em março
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde no mês de março....
Freira de 82 anos foi estuprada antes de ser morta em convento
A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi vítima de violência sexual antes de ser morta dentro do convento onde...
Tragédia em Minas: sobe para 69 o número de mortos após chuvas
Os bombeiros seguem buscando por quatro desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, municípios de Minas, após enchentes e...
Policial
Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa
O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário
A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
ENTRETENIMENTO
Ludmilla encanta fãs ao posar com a filha e se declara nas redes: ‘Meu amorezinho’
Paolla Oliveira radicaliza no visual e faz revelação sobre nova fase: “Fogo no rabo”
Paolla Oliveira decidiu fazer uma mudança drástica no visual. Aos 43 anos, a atriz resolveu deixar o loiro habitual para...
Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’
O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
POLÍTICA
Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Esportes
Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã
Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão
O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Nacional7 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
Regional6 dias ago
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
-
Regional6 dias ago
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
-
São Mateus4 dias ago
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
-
São Mateus5 dias ago
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
-
São Mateus4 dias ago
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025