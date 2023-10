Acadepol vai ofertar curso para técnicas operacionais e tiro em baixa luminosidade

A Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol-ES), por meio do Serviço de Armamento, Tiro e Técnicas Operacionais (SATTO), vai realizar, no período de 06 a 27 de novembro, o treinamento de técnicas operacionais e tiro em baixa luminosidade. As inscrições para o curso vão ter início na próxima segunda-feira (23) e prosseguem até sexta-feira (27).

O treinamento foi desenvolvido com o intuito de atender à crescente demanda por qualificação especializada, em que se faz necessária a atuação segura e eficaz em situações de risco. Por meio do curso, serão capacitados 300 policiais de diversas unidades policiais.

Durante o treinamento, serão realizados exercícios de embarque e desembarque de viaturas, com abordagem a pessoas e veículos, otimizando o trabalho operacional de forma segura e eficiente. O treinamento seguirá no horário das 11h às 19h40.

O coordenador do Serviço de Armamento, Tiro e Técnicas Operacionais, o investigador Dilson Vicente Nunes, ressaltou que os cursos são fundamentais para preparar os policiais para o uso adequado desses recursos, de forma a garantir a segurança de todos os envolvidos.

“Policiais bem preparados são mais eficazes na prevenção e repressão aos crimes, e também são menos propensos a se envolverem em situações de risco”, ressaltou Nunes. Segundo ele, com o objetivo de encerrar o ciclo de capacitação anual proposto pela Acadepol para o ano de 2023, há previsão de capacitar, no mês de dezembro, 300 policiais civis nos novos fuzis adquiridos pela PCES.

Até o mês de setembro, já foram qualificados 1.100 policiais civis no uso e emprego de equipamentos letais, como, pistolas, espingardas e carabinas, e também os equipamentos não letais, como dispositivo elétrico incapacitante. A formação continuada garante que os policiais civis estejam atualizados com as últimas tecnologias, técnicas e procedimentos operacionais.

O diretor da Acadepol, Robson Alves Damasceno, afirmou que o compromisso da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) é disponibilizar a capacitação continuada aos policiais civis. “Os cursos operacionais são uma importante ferramenta para garantir a segurança não somente dos policiais, mas de toda a sociedade que recebe os serviços da instituição. Atendendo esse compromisso e foram elaborados projetos para atender 1.500 policiais civis no ano de 2024, que serão entregues ao delegado-geral”, destacou o diretor.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/XyzgDEJa7MPgNg1z5

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES