Acadepol realiza aula inaugural do Curso de Formação Profissional para delegado de Polícia Civil

A Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol) realizou, na tarde desta segunda-feira (13), a aula inaugural do Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia Civil. Ao todo, 40 candidatos foram convocados para a 7ª e última etapa do Concurso, realizado no ano de 2022.

A solenidade foi realizada a partir das 13 horas, na sede da Acadepol, em Vitória. Para receber os alunos e dar as boas-vindas, estiveram presentes o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda, e o diretor da Academia de Polícia Civil, delegado Robson Damasceno.

O curso tem carga horária total de 540 horas-aula e será realizado na modalidade presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h40. A previsão é de que as aulas encerrem no dia 29 de outubro de 2024. Para o delegado-geral José Darcy Arruda, o encerramento do concurso para delegado é uma grande expectativa da Polícia Civil do Espírito Santo.

“Esses novos profissionais chegaram num momento oportuno na PCES e trabalharão para compor plantões, atuando nas unidades do interior e nas Especializadas, complementando o quadro organizacional e melhorando a capacidade investigativa. Desejo a todos os candidatos um excelente curso. A Acadepol é um momento muito especial na vida do profissional da segurança pública”, ressaltou José Darcy Arruda.

