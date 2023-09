Acadepol disponibiliza ficha para entrega de certificados do Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional a partir desta sexta-feira (29)

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol), disponibilizará a partir desta sexta-feira (29), a ficha para entrega dos Certificados de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional (CAP) 2023, para habilitação dos policiais civis que concorrem ao processo promocional, conforme estabelecido na Ordem de Serviço nº08-E, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 02 de junho deste ano. A entrega da documentação poderá ser feita pessoalmente, ou via E-Docs, a partir da próxima segunda-feira (02).

Os policiais civis que concluíram o Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional e concorrem ao processo promocional 2023 já podem acessar os arquivos com orientações para preenchimento da ficha CAP-2023 e entrega dos certificados, disponibilizados pela Academia de Polícia.

A documentação poderá ser entregue a partir da próxima segunda-feira (02), pessoalmente, no Serviço de Documentação Geral (SDG) da Acadepol, localizado na Avenida Vitória nº 2.382, Monte Belo, em Vitória, das 10h às 16h. Ainda, poderá ser enviado via E-Docs, conforme Ordem de Serviço nº 07- P, publicada no DIOES em 28 de julho de 2023, com todos os documentos em um único encaminhamento.

Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional

Conforme disposto na Ordem de Serviço 08-E, de 1º junho de 2023, o Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional tem como finalidade ampliar e complementar os conhecimentos, bem como a melhoria do desempenho profissional do policial civil, além de torná-los aptos a concorrer ao processo de promoção.

O curso terá carga horária distribuída conforme se segue: I. Promoção de 3ª (terceira) para 2ª (segunda) categoria – Carga horária total de 200 h/a; II. Promoção de 2ª (segunda) para 1ª (primeira) categoria – Carga horária total de 240 h/a; III. Promoção de 1ª (primeira) categoria para Especial – Carga horária total de 360 h/a.

As disciplinas contidas na Ordem de Serviço estão disponíveis na plataforma da Rede EAD da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN), no endereço eletrônico portal.ead.senasp.gov.br, bem como por meio da Escola Virtual de Governo (EVG), no endereço eletrônico escolavirtual.gov.br, e do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), no endereço eletrônico saberes.senado.leg.br.

Os cursos devem ser concluídos até 31 de dezembro e os certificados podem ser entregues até o dia 15 de janeiro de 2024.

INFORMATIVO ACADEPOL – ENVIO FICHA

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO – FICHA CAP 2023

FICHA DE ENTREGA – CAP 2023

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES