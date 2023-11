Acadepol anuncia curso de capacitação para novos fuzis ARAD 5.56

A Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol) anunciou, nessa quinta-feira (16), a abertura de 300 vagas para o curso de capacitação com os novos fuzis ARAD 5.56, em cumprimento à missão institucional de capacitar continuamente os profissionais de segurança pública. As inscrições serão iniciadas na próxima segunda-feira (20) e seguirão até o dia 24 de novembro, com previsão de início das aulas no início de dezembro, no estande de tiro do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol), localizado na Serra.

O Serviço de Armamento, Tiro e Técnicas Operacionais (SATTO) da Acadepol planeja treinar 300 policiais ainda este ano para o manuseio e utilização dos novos fuzis ARAD 5.56 recentemente adquiridos pela Polícia Civil. O curso será ministrado por instrutores especializados e abordará temas como Fundamentos de Tiro com Fuzil, Manutenção e Funcionamento do Fuzil ARAD 5.56, Tiro de Precisão, Tiro em Movimento e Tiro em Situações de Alto Risco. Ao todo, serão 15 turmas com 20 alunos.

Os fuzis ARAD 5.56 são armas de alta precisão e poder de fogo, destinadas a serem utilizadas pela PCES em operações de alto risco, como confrontos com criminosos armados. Os policiais participantes do curso serão capacitados para o uso seguro e eficiente dessas armas.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância desses fuzis como uma aquisição significativa para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ampliando a capacidade de resposta diante de situações de risco. “O curso de capacitação é fundamental para garantir que os nossos policiais possam utilizar essas armas com segurança e eficácia”, completou Arruda.

O diretor da Acadepol, Robson Alves Damasceno, comemorou a meta alcançada, com aproximadamente 1.700 policiais civis capacitados em equipamentos letais e não letais ao longo do ano de 2023: “Fecharemos o ano com chave de ouro na capacitação e preparação dos nossos policiais civis no ano de 2023.”

Dilson Vicente Nunes, coordenador do SATTO, falou sobre o apoio do Sindipol, que disponibilizou o Clube de Tiro para a realização das aulas teóricas e práticas ao longo do ano. Ele ressalta que o Clube de Tiro do Sindipol é o único estande de tiro credenciado na região, oferecendo as condições ideais para o treinamento eficaz no emprego dos fuzis ARAD 5.56. “O equipamento requer pista de tiro com profundidade para sua melhor aferição e o clube de tiro possui pista de 115 metros que possibilita a execução de tais exercícios”, ressaltou.

Novos projetos

Para o planejamento de 2024, a Acadepol está projetando novos cursos operacionais, totalizando cerca de 1.800 vagas. Entre esses cursos, estão previstos o Porte Velado I, Capacitação em Fuzil, Curso Específico para Cumprimento das Escalas ISEO, Treinamento em Armas Longas, entre outros.

Orientações:

Curso de treinamento para manuseio de Fuzil ARAD 5.56

Período das Inscrições: 20 a 24 de novembro.

Período do Curso: 04 a 22 de dezembro.

Horário: 08h às 16h40

Obrigatório a utilização de colete balístico, protetores auriculares e óculos de proteção.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente por meio do link: https://forms.gle/8Y2MAbygvBNZtpDz9

Autorização: Download

Em caso de outras dúvidas, entre em contato pelo e-mail ou telefone:

E-mail: [email protected]

Telefone contato: (27) 99665-9011

