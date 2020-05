Academias podem funcionar a partir de segunda com várias restrições

Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (23) apresenta as novas diretrizes para funcionamento dos estabelecimentos

O Governo do Estado informa que as academias poderão voltar a funcionar em todo o estado a partir desta segunda-feira (25), obedecendo a protocolos de acordo com a classificação Mapa de Gestão de Risco de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19) no Espírito Santo. Pelo novo Mapa de Gestão de Risco de transmissão do novo coronavírus, Linhares está enquadrada no risco moderado. Ao ser demandada, a Prefeitura informou que irá seguir o decreto do Governo do Estado do Espírito Santo.

O funcionamento dos estabelecimentos de todas as modalidades, no território estadual, se orientará pela Portaria n 094-R, do dia 23 de maio, da Secretaria de Estado da Saúde, que estabelece protocolos observando as boas práticas e os procedimentos de higienização, bem como garante condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de saúde dos colaboradores e clientes.

No entanto, o funcionamento deverá ser realizado exclusivamente com horários agendados, garantindo o controle do número máximo de frequentadores ao mesmo tempo, seguindo os parâmetros estabelecidos para cada modalidade específica, conforme o enquadramento de risco do município. Clientes do grupo de risco ou com sintomas gripais não podem ser atendidos.

A portaria estabelece como obrigatório o uso de máscaras. O documento, orienta dentre outras medidas, que os clientes, quando possível, usem calçado higienizado no acesso ao estabelecimento, mantenham os cabelos presos durante as atividades e determina que os usuários não permaneçam nos espaços de atividade fora do horário agendado.

O Governo considera:

Atividades aeróbicas: as práticas de esteira, bicicleta, simuladores de escada, dança, crossfit, natação, hidroginástica e similares;