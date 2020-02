Academia prepara homenagem a Kobe Bryant no Oscar 2020

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas deve apresentar na noite deste domingo (9) uma homenagem para Kobe Bryant , que recebeu a estatueta de “Melhor Animação” no Oscar 2018.

Kobe Bryant morreu aos 41 anos





Um dos maiores nomes do basquete Kobe Bryant morreu há duas semanas em um acidente de helicóptero. Sua filha mais velha, Gianna Bryant, de 13 anos, estava com ele no voo e também morreu.

No dia do anúncio da morte de Bryant, a Academia publicou uma homenagem ao atleta com a foto dele, no Oscar 2018. “”Eles duvidavam que uma criança pudesse chegar na NBA, e ele provou que estavam errados. Eles duvidaram que ele pudesse vencer um campeonato, e ele provou que estavam errados. Eles duvidaram que ele pudesse fazer filmes, e ele ganhou um Oscar. Como todos os artistas, Kobe Bryant provou que os que duvidavam estavam errados. Descanse em paz.”