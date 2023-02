Academia de Polícia Militar entrega novos Manuais, Calendário e Hinário

Na tarde desta sexta-feira (24), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, recebeu das mãos do comandante da Academia de Polícia Militar (APM/ES), tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, e do subcomandante da unidade operacional de ensino, major Marcos Almeida de Oliveira, a segunda edição dos exemplares do “Manual do Aluno” e do “Manual do Docente”, além do “Hinário” e Calendário Anual da Academia.

As novas tiragens dos manuais serão utilizadas pelos ingressantes nas diversas carreiras da Polícia Militar. O tenente-coronel Couto salientou que “Os exemplares são um importante instrumento para auxiliar o corpo discente que ingressa na APM/ES, no seu processo de adaptação, durante a formação inicial, com também orientar aqueles que retornam para formação continuada, tornem-se aptos a galgar novas promoções na carreira.”, destacou.

Nesta segunda edição, tanto o Manual do Aluno quanto o Hinário tiveram uma tiragem inicial de 2.000 cópias que serão entregues aos militares dos próximos concursos. Já o Manual do Docente teve uma tiragem de 500 cópias. E o Calendário Anual da Academia será distribuído para o público diverso.

Contanto com um total de 12 hinos, dentre eles Hino do Solo Espírito-Santense, Hino do Soldado Capixaba e o Hino Nacional Brasileiro, o Hinário servirá como suporte aos novos ingressantes à vida militar e dará apoio ao desenvolvimento dos valores policiais militares como “o civismo e o culto das tradições históricas”.

Já o Manual do Aluno trata-se de um norteador das ações do aluno enquanto discente da Academia de Polícia Militar. Com a leitura do manual o estudante terá noção dos seus direitos e deveres enquanto matriculado em um dos cursos, assim como do comportamento que dele é esperado para que absorva satisfatoriamente as instruções e ensinamentos.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, avaliou como extremamente positiva a confecção e entrega do material, e destacou que a APM/ES passa por um relevante processo de reestruturação para receber com qualidade os novos integrantes da Corporação. “Vale lembrar que a Polícia Militar está com concurso em andamento e a Academia está se preparando com novas obras, como o stand de tiro, pista de atletismo, reforma dos alojamentos e os vestiários da quadra coberta”, reforçou.

