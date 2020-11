Academia de Polícia Militar do Espirito Santo realiza sua primeira Formatura Geral com o CFSd 2020

Nesta sexta-feira (27), a tradicional formatura geral da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) foi marcada como a primeira com a participação do efetivo do Curso de Formação de Soldados (CFSD/2020). A solenidade contou com a presença do Comandante da Academia de Polícia Militar, Tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, do Subcomandante da unidade, Major Maxwel Rezende Damaceno, além de demais oficiais, praças e discentes dos cursos de formação (CFO e CFSd).

Em sua alocução, o Tenente-coronel Couto destacou que o Curso de Formação de Soldados 2020, que de forma inédita na PMES será um Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, exigirá muito empenho e abnegação dos discentes. Disse ainda que a Academia de Polícia Militar foi preparada para recebê-los por meio de um amplo planejamento pedagógico e, em especial para este CFSd, um robusto plano de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O comandante encerrou dizendo: “aqui estão pessoas com sonhos e esperança de cumprir uma carreira digna de dedicação integral a sociedade capixaba. Contamos com o empenho de todos”.

Durante a formatura, os aniversariantes da semana tomaram lugar de destaque perante a tropa e foram homenageados. Foi realizado também um discurso alusivo ao último dia 25 de novembro, no qual foi comemorado o Dia Internacional da Não-Violência a mulher, data instituída pela ONU como forma de incentivar a reflexão sobre a situação de risco na qual está sujeita grande parcela das mulheres no mundo.

A cerimônia marca o encerramento da consagrada semana zero do CFSd/2020, que teve início na última segunda-feira (23), e que foi de suma importância na introdução do Aluno Soldado ao meio militar.

