Academia de Polícia Militar do Espírito Santo divulga lista final dos pelotões do CFSd 2020

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, recebeu na manhã desta sexta-feira (20) o, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. A reunião foi realizada na Chefatura de Polícia, em Vitória.

Na ocasião, os líderes da PCES e da PMES trataram de assuntos visando dar continuidade aos planejamentos das ações e operações que estão sendo realizados pelas instituições de forma conjunta. “Essa integração entre as Polícias Civil e Militar do Estado faz parte de um dos pilares do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Em breve apresentaremos resultados dessas ações”, garantiu o delegado-geral Arruda.

Já o comandante-geral da PMES declarou que essa atuação integrada certamente continuará a entregar resultados positivos à sociedade. “Entre esses resultados estão a queda dos índices de criminalidade, a melhoria da sensação de segurança e a prestação de serviços públicos com excelência”, afirmou o coronel Caus.

