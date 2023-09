Academia de Polícia Militar do Espírito Santo celebra 51 anos de existência

A Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) celebrou na manhã desta segunda-feira (18), em Cariacica, seus 51 anos de existência, mantendo a tradição de ser protagonista na formação, habilitação e aperfeiçoamento policial militar.

Em meio aos eventos que marcaram a cerimônia, destaca-se a entrega da “Medalha Mérito da Educação Policial”, instituída pela Portaria n° 1.094-R, de 04 de julho de 2023, com o propósito de homenagear e reconhecer militares, civis e instituições que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o processo de ensino-aprendizagem na PMES. Essa medalha é entregue aos agraciados anualmente durante o aniversário da APM/ES.

Outro momento importante foi o ato solene de abertura dos jogos da camaradagem, no qual o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, juntamente com o comandante da APM/ES, tenente-coronel Marcos Almeida de Oliveira, e os alunos oficiais acenderam a pira, em alusão ao início dos jogos da camaradagem

Logo após as honrarias e a abertura dos jogos, o tenente-coronel Marcos Almeida de Oliveira, comandante da APM/ES, fez uso da palavra e parabenizou os militares que compõem o efetivo da APM/ES pela resiliência, dedicação e altruísmo na formação dos soldados da terra de Ortiz. E fez uma citação de Alexandre C. Guimarães: “Assim como no fogo é forjado o aço, no calor dos campos de batalhas são formados os melhores soldados”.

Em seguida, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, fez uso da palavra e parabenizou a APM/ES pela passagem de seu aniversário, destacando a nobre função na formação de policiais militares: “A história da importantíssima Academia de Polícia Militar, onde as dificuldades iniciais foram imensas, mas ao longo dos 51 anos de existência, graças ao esforço de oficiais e praças que trabalharam incansavelmente para transformar o ensino da PMES, a APM/ES se tornou o centro de excelência e qualidade”, e concluiu: “Aqui hoje formamos oficiais e praças combatentes e especialistas. Os cursos ministrados aqui estão em conformidade com os mais elevados padrões nacionais e internacionais de ensino policial, com grades curriculares voltadas para a defesa da sociedade, o respeito à vida e aos direitos humanos. Aqui ensinamos aos nossos neófitos o verdadeiro sentido de servir e proteger as pessoas, mesmo com risco da própria vida”.

Para encerrar a cerimônia, a tropa formada sob o comando do aluno oficial Rodrigo de Jesus Vendler desfilou em continência à maior autoridade presente, o coronel Douglas Caus, comandante da PMES.

A APM/ES reafirma seu compromisso com a segurança e a dedicação à formação de policiais militares exemplares. Ao longo desses 51 anos, tem sido o pilar fundamental para o serviço de proteção ao povo capixaba, e esta jornada de excelência continuará a moldar os heróis de Ortiz.

“Academia de Polícia Militar, berço dos heróis de Ortiz.”

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES