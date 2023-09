Academia de Policia Militar do ES realiza marcha militar

A Academia de Policia Militar do Espírito Santo, realizou nesta segunda-feira (18), a Marcha Militar em comemoração ao seu 51º aniversário, com a participação dos Oficiais e Praças da Academia, além dos Alunos do Curso de Formação de Oficiais e do Curso de Habilitação de Sargentos.

O deslocamento se iniciou no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), localizado em Vitória e se estendeu até a Academia de Polícia Militar (APM/ES), no Bairro Santana, em Cariacica, totalizando aproximadamente 7,4 km de marcha armados com Fuzil.

A marcha militar foi mais um evento em comemoração aos 51 anos da Academia de Polícia, e de acordo com o comandante da APM/ES, Tenente coronel Marcos Almeida de Oliveira, que também participou da marcha “é importante relembrarmos sempre, o valor que é vestir esta farda”, finalizou o comandante.

