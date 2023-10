Academia da Polícia Militar realiza Seminário Acadêmico sobre Planejamento Estratégico

Ocorreu nesta quarta-feira (18), o I Seminário Acadêmico “Planejamento Estratégico da Polícia Militar do Espírito Santo: Trajetória e Visão de Futuro”. O evento é promovido pela Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES), por intermédio dos Alunos Oficiais do 3º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO3).

O evento foi realizado no Auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), das 08h às 17h como atividade proposta pela disciplina Planejamento Estratégico do II do CFO e contará com a participação dos alunos oficiais do segundo e terceiro ano, bem como alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Na programação estão previstas palestras do coronel reformado da PMES Orely Lyrio, sobre o tema “Experiência adquirida no Comando do 2° BPM”; do diretor de Relações Institucionais do Grupo Águia Branca, Bruno Pretti Chieppe, sobre “A importância do Planejamento Estratégico nas Instituições Privadas”; do Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc Fajardo sobre “Planejamento Estratégico do Governo do Estado 2023-2026”; chefe do Estado Maior Geral, coronel Celso Luiz Ferrari, sobre “Monitoramento dos Projetos e Atividades do Planejamento Estratégico da PMES”; do gerente de Projetos Especiais (SESP), major Leonir Evaristo Vulpi Júnior Gerente de Projetos Especiais (SESP), sobre “Monitoramento dos Projetos e Atividades do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social”.

Estiveram presentes no evento, o comandante-geral, coronel Douglas Caus, o chefe do estado-maior, coronel Celso Luiz Ferrari e demais autoridades militares.

Na ocasião o comandante-geral, coronel Caus parabenizou o CFO III pela iniciativa na elaboração do seminário, na formação dos futuros oficiais da PMES, “Uma instituição que não se preocupa com seu planejamento estratégico está fadado ao fracasso. Saliento que os atuais alunos oficiais são os futuros gestores da PMES e terão a missão de colocar em prática o planejamento estratégico, resultando assim, num melhor serviço prestado a sociedade capixaba” concluiu.

No âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o planejamento é imprescindível para garantir o eficaz cumprimento de sua missão institucional, promovendo e ampliando a segurança da população, bem como a ordem pública de maneira eficiente e eficaz.

Com isso, o planejamento estratégico contribui para o aprimoramento da imagem institucional da PMES, tornando-a mais sólida e positiva, promovendo o aumento da credibilidade e confiança por parte da sociedade capixaba.

