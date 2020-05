Acabou? Maiara e Fernando deixam de se seguir nas redes sociais

Você já leu isso mais de uma vez, não é mesmo! Pois é, os fãs do casal Maiara e Fernando acordaram e perceberam que eles deixaram de se seguir nas redes sociais e já tem o pior: o fim do namoro da dupla. Outro indício de que a coisa não ainda muito boa foi a ausência do cantor no aniversário da mãe de Maiara e Maraísa, que aconteceu na sexta-feira (29).

Reprodução/Instagram O relacionamento de Maiara e Fernando pode ter chegado ao fim





“Por que a gente tem que acordar sofrendo?”, questionou uma seguidora de dupla que puxou a lista de comentários e, em seguida, vários outros fãs, lamentaram sobre a possibilidade de um novo fim.” Será que terminaram mais um vez. Já perdi a conta de quantas vezes eles acabaram e voltaram”, observou um internauta. Maiara e Fernando estão juntos desde o início de 2019.

Procurada a assessoria de Maiara disse que ela não vai comentar sobre o assunto.