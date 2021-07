Acaba o casamento de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

Reprodução/Instagram – Nicole Bahls e Marcelo Bimbi se separam

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi não estão mais juntos. Após se reconciliarem no começo de 2020 , cerca de um ano e meio depois o casamento do casal de modelos chegou ao fim. A ex-participante de “A Fazenda” confirmou o divórcio e mandou uma mensagem para o ex-marido.

“Que ele seja muito feliz”, declarou Nicole Bahls. A modelo estava casada com Marcelo Bimbi há três anos e os dois participaram juntos da edição de 2019 do “Power Couple”, da qual saíram vencedores.

Os dois já tinham vivido uma crise no relacionamento anteriormente. Em dezembro de 2019, Nicole contou que ela e Bimbi estavam dando um tempo no casamento, mas no começo do ano seguinte eles já estavam juntos novamente. “Nos desentendemos. Preciso de um tempo para pensar e para pensar acho melhor sozinha. Não penso em me separar, mas sou uma pessoa focada no que eu quero para o meu futuro e quero alguém que queira isso também”, disse a modelo na época.