Abusou da hospitalidade: filho de Gugu quer expulsar tio de casa nos EUA

Na última terça-feira (28), a família de Gugu foi acusada de tentar expulsar Gianfrancesco Di Matteo da residência do apresentador nos Estados Unidos. O rapaz, que é irmão de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do artista, estaria na residência para dar apoio à viúva. As informações são de Mônica Bergamo.

arrow-options Reprodução/Instagram/@joaoaugustoliberato João e Gugu Liberato

Nesta quarta-feira (29), a assessoria da família de Gugu resolveu se posicionar sobre o assunto, alegando que a decisão de intimar Gianfracesco foi do primogênito do apresentador , João Liberato. “A saída do irmão da Rose Miriam Di Matteo da casa da família em Orlando é um pedido do João, que falou também em nome das irmãs. Gianfrancesco se aboletou no quarto de [Augusto Libertao] e tomou conta da casa. Há 15 dias conseguiram que ele se mudasse para o quarto da Rose, mas os filhos continuam querendo que ele saia.”

O tio das crianças já foi intimado. A família de Gugu deu 15 dias para que ele deixe a residência. O advogado Nelson Wilians, que representa Rose, disse que a casa é o lar dela e que o irmão está lá para dar apoio.