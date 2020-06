“Abusador eu não sou”, afirma Arthur Aguiar em resposta à Mayra Cardi

Respondendo as acusações feitas pela sua ex-esposa, a coach Mayra Cardi, Arthur Aguiar publicou um vídeo neste sábado (27) em que rebate as denúncias de abuso, mas assume que errou e traiu a mulher.

Instagram/@arthuraguiar A coach e o cantor viveram um casamento de três anos e tem uma filha de 1 ano





No começo do vídeo, Arthur diz: “Eu só vim até aqui porque eu fui acusado de coisas muito sérias. Eu nunca fui, eu não sou e eu nunca serei um abusador”.

Uma das denúncias feitas por Mayra em seu vídeo foi de que ela teria arrebentado os pontos da sua cesariana porque o marido não a ajudou. “Isso também não é verdade. Ela arrebentou porque ela não respeita as ordens médicas, ela nunca respeitou. Ela faz o que quer”, declarou o ator.

Traições

O artista, porém, assumiu que errou no relacionamento. “Eu traí ela, traí. Me orgulho disso? Não, tenho vergonha me envergonho, me arrependo. Minha ficha só caiu quando a casa caiu”, desabafou.

“Agora abusador não, eu nunca fui. Nunca diminui ela, nunca impedir ela de fazer nada, nunca bati nela, nunca gritei com ela, nunca fiz, eu não fui esse cara para ela. Lógico que dentro de um relacionamento há erros e acertos. Eu assumo o que eu de fato fiz, mas o que eu não fiz não vou assumir”, completou.

Confira o vídeo inteiro abaixo: