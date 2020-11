Abstenção nas eleições preocupa deputados

A “festa da democracia” ocorrida nesse domingo (15) foi o principal tema dos pronunciamentos dos parlamentares durante a sessão ordinária híbrida desta segunda-feira (16). “O Brasil deu mais um exemplo ao mundo da nossa liberdade de expressão social por meio do voto”, destacou o deputado Dr. Rafael Favatto (Patri). “Mas, infelizmente, a pandemia que nos assusta desde março, também afastou milhares de eleitores das urnas”, completou.

O parlamentar disse ter ficado abismado com a grande abstenção que houve em todo o país. “Mais de 23% dos eleitores não foram votar. São 34 milhões de abstenções em todo o Brasil, o mais alto índice de ausência nos últimos 20 anos”, ressaltou. Favatto pediu aos eleitores capixabas das cidades que ainda terão segundo turno, que compareçam para votar no próximo dia 29 de novembro. “Escolham aquele candidato de sua confiança, o que melhor vai representar os nossos desejos de uma cidade melhor, de uma vida melhor para todos os cidadãos”, aconselhou.

Confira as fotos da sessão no Facebook da Assembleia

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Espírito Santo, mais de 674 mil eleitores não compareceram às urnas, o que representa 24,02% do eleitorado capixaba – a sexta maior abstenção do país.

Para o deputado Sergio Majeski, parte da abstenção pode não ter sido apenas devido à pandemia, mas sim porque as pessoas estão desanimadas com a política, com os partidos e com os políticos. “Me preocupa o resultado das eleições porque, somando os que faltaram com os votos brancos e nulos, são muitos os que se eximiram de participar do processo”, avaliou.

De acordo com dados apresentados pelo parlamentar, 64 mil eleitores de Vitória não foram votar; somando os brancos e nulos, são 80 mil. “Em Vila Velha, pior ainda, 79 mil não foram, com mais 32 mil brancos e nulos, somam-se 110 mil eleitores que não participaram de alguma forma do pleito, enquanto na Serra foram 114 mil, pois 86 mil eleitores não compareceram e 28 mil votaram branco ou nulo”, observou.

Majeski considerou que o desinteresse dos eleitores pelo processo eleitoral enfraquece a democracia. “Depois não deveríamos reclamar que a Câmara de Vereadores ficou muito ruim ou que o prefeito não é o melhor, porque esses votos que não foram dados poderiam fazer diferença”, comentou. Segundo o deputado, esse tipo de protesto não melhora a democracia. “Precisamos participar cada vez mais, cobrarmos sempre e entendermos melhor como funcionam o sistema e a política brasileira, para que as mudanças aconteçam, mesmo que lentamente. A transformação está nas nossas mãos”, apontou.

Participação feminina

Já a deputada Janete de Sá (PMN) lamentou a pouca representatividade feminina na política, ainda com baixa participação das mulheres. “No Espírito Santo, o resultado foi desanimador: 98,6% dos pleitos foram preenchidos por homens, enquanto apenas 1,4% das vagas foram ocupadas pelas mulheres”, informou.

Para a parlamentar, fica difícil lançar políticas públicas voltadas para o público feminino. “Às vezes as mulheres vem para o pleito, mas desanimam no meio do caminho, com dificuldades financeiras e desaconselhamentos. Mas, temos que ousar, caso contrário, fica difícil o avanço da luta das mulheres, principalmente dentro da matéria que defendo, que é a violência contra as mulheres. É lamentável ainda amargarmos esse resultado”, concluiu.

Cumprimentos

Quase todos os parlamentares se pronunciaram parabenizando os colegas parlamentares que disputaram o pleito. Os cumprimentos especiais foram para o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), eleito prefeito em Barra de São Francisco. “Foi uma vitória esplendorosa: 70% de preferência do eleitorado”, elogiou Janete de Sá.

Theodorico Ferraço (DEM) destacou as inovações realizadas por Enivaldo quando prefeito de Barra de São Francisco, em 1988. “Claro que vamos sentir muito sua falta, da sua inteligência, das suas malcriações, sua presença alegre, mas sabemos que será muito útil em São Francisco, que o exigiu de volta”, enalteceu.

Para Majeski, Enivaldo fará muita falta na casa. “Não comungamos sempre das mesmas ideias, mas sentiremos falta de sua experiência, sua sabedoria, e como contribui para um bom direcionamento dos trabalhos. Barra de São Francisco ganha muito com seu retorno”, comentou.

O deputado Enivaldo se pronunciou, falando que a vitória do pleito foi um presente que ele recebeu. “Nada melhor do que ser recebido na cidade onde nasci, com tanto carinho e reconhecimento. Isso nos faz ficar ainda mais comprometido em querer ajudar a população do meu município”, declara. O parlamentar ainda agradeceu a todos os pares, pelo convívio no parlamento ao longo dos mandatos e também pelo apoio na candidatura.

Alguns deputados que disputaram as eleições também agradeceram os votos recebidos, como Carlos Von (Avante), que disputou a prefeitura de Guarapari, e Capitão Assumção (Patri), que concorreu ao Executivo da capital. Outros dois deputados vão disputar o segundo turno ainda: Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, e Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica.