Aborto espontâneo: Mariana Rios relembra sua experiência

Mariana Rios





Mariana Rios relembrou o aborto espontâneo que sofreu recentemente no programa “Encontro com Fátima Bernardes”. A atriz contou que lidar com a situação foi um verdadeiro aprendizado e que se apoiou em sua fé para tornar tudo o menos sofrido possível. “Me conectei muito com Deus. A vida é muito linda e vale a pena ser vivida todos os dias”, contou.

Logo depois do aborto, Mariana disse que tentou ficar tranquila para consolar o noivo, Lucas Khalil, que também ficou bastante abalado.”E eu estava muito mal também, mas nesse dia uni forças para estar do lado dele. No dia seguinte ele acordou melhor, e foi no dia que eu desabei, e ele estava lá junto com ele para me consolar”.

Para a atriz, foi extremamente importante ouvir histórias de outras mulheres que passaram pelo mesmo. “Foi de grande valor pra mim. Você se vê no outro. Você se enxerga no outro. A dor do outro é onde a gente se encontra também”.

“Recebi mensagens de mulheres que dentro da própria família eles não aceitam bem. Ao mesmo tempo, lido com a dor e a tristeza são inerentes ao ser humano. Nós vamos passar por milhares de problemas na nossa vida. O que difere uma pessoa da outra é a forma como ela vai lidar com aquele sofrimento”, concluiu.