Aborto e armas são temas que mais dividem brasileiros, diz Datafolha

Os dois temas que mais polarizam os brasileiros são o acesso a armas de fogo e o direito ao aborto, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (1º) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Apesar de se dividirem nesses temas, os entrevistados concordam em temas contraditórios. No geral, o brasileiro defende a aceitação da homossexualidade, mas é contra o casamento gay, assim como concorda que negros têm menos acesso ao mercado de trabalho, mas acha que hoje em dia se vê racismo em tudo.

Aborto

A respeito do aborto, há divisão. 44% dos ouvidos acham que a mulher deve ter direito a decidir sobre o aborto – cerca de 25% concordam totalmente e 20% concordam parcialmente.

Do outro lado, 52% são contrários ao direito da mulher decidir sobre o aborto, sendo 39% certamente contrários e 13% em partes.

A concordância com o direito das mulheres é maior entre jovens de 16 a 24 anos (61%), os mais escolarizados (59%) e eleitores de Lula no segundo turno de 2022 (54%). Do outro lado, o apoio cai entre evangélicos (30%), eleitores de Bolsonaro (35%) e os mais pobres (39%).

Armas

No que diz respeito ao acesso a armas de fogo, 50% são favoráveis (33% totalmente e 17% parcialmente), enquanto 48% são contra (37% muito e 11% em partes).

Entre eleitores de Bolsonaro, 67% são favoráveis à liberação das armas, contra 62% dos lulistas contrários.

Certezas brasileiras

A pesquisa mostra que há alguns assuntos nos quais a maioria dos brasileiros concordam, mesmo que eles sejam bastante contraditórios entre si.

Por exemplo, 78% da população brasileira acredita que negros têm menos acesso a empregos do que brancos, mas, ao mesmo tempo, 75% concordam com a frase “hoje em dia, as pessoas veem racismo em tudo”.

O mesmo contraste é percebido em outro recorte. Ao mesmo tempo em que 75% das pessoas se dizem favoráveis à aceitação da homossexualidade, 72% concordam com a ideia de que família só é composta por homem e mulher.

A fé também é outro tema que gera concordância entre os brasileiros. Para 84% dos entrevistados, “a igreja deve fazer parte do projeto de vida das pessoas”.

A maior taxa de concordância encontrada na pesquisa foi acerca do apoio a mulheres em cargos de liderança, com 94%. A admissão do aquecimento global alcança 90% dos brasileiros.

Por outro lado, 78% das pessoas acham que a vacinação em si e nos filhos é uma decisão pessoal, enquanto 72% acham que leis ambientais devem ser mais flexíveis para favorecer o agronegócio.

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.010 pessoas em 112 cidades entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

