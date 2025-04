Abertas inscrições para Projeto Iniciação Científica de Matemática (PicMat)

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta terça-feira (08), as inscrições para o Projeto Iniciação Científica de Matemática (PicMat) do Programa Matemática na Rede. O processo seletivo é destinado a alunos das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino do Espírito Santo devidamente matriculados no Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio. Os estudantes interessados na oportunidade devem preencher, até o dia 30 de abril, o Formulário de Inscrição (Clique AQUI e acesse).

Estão sendo ofertadas 2.075 vagas, distribuídas em turmas de 25 estudantes em diversos municípios capixabas, contemplando as cidades de Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guarapari, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Iúna, Itarana, Itaguaçu, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

O processo de seleção acontecerá em três etapas: I – Preenchimento do Formulário de Inscrição (eliminatória); II – Prova de Matemática (eliminatória e classificatória); III – Participação do responsável legal no 1º encontro presencial, no PicMat escolhido, para a realização da matrícula do estudante classificado (eliminatória).

A lista de inscrições deferidas será divulgada no site do Programa Matemática na Rede (Confira a página), no dia 07 de maio. Os estudantes convocados deverão realizar a prova no dia 17 de maio, às 9 horas, no local escolhido no momento da inscrição. Para a realização da prova, o estudante deverá comparecer ao local com 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul-escuro ou preta.

O resultado da prova será divulgado também no site do Programa Matemática na Rede, no dia 23 de maio. Serão convocados apenas os estudantes classificados, de acordo com o número de vagas por PicMat, para realizar a matrícula. Os demais estudantes classificados vão compor o cadastro de reserva, podendo ser chamados para o preenchimento de eventuais vagas remanescentes.

Para mais informações, leia o Edital nº 18/2025.

