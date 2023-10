Abertas inscrições para o Curso Noções de Justiça Restaurativa, na modalidade EAD

Estão abertas as inscrições para o Curso Noções de Justiça Restaurativa, na modalidade EAD (ensino a distância). A capacitação é voltada a magistradas e magistrados, servidoras e servidores, bem como assessoras e assessores do Poder Judiciário do Espírito Santo, e será realizada no próximo dia 16 de novembro (quinta-feira), das 9 às 12 horas, via plataforma Zoom.

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), supervisionado pela desembargadora Janete Vargas Simões, é responsável por ministrar as aulas.

E como parte do conteúdo programático, quem participar terá acesso a noções relacionadas ao conceito de Justiça Restaurativa, princípios, como identificar o que não é Justiça Restaurativa, além da aplicabilidade do tema no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6B6rBzDsE74410f0pw33QiJnVOpUCGWFTM_RmlfmP44PHzw/viewform.

Confira também o edital publicado na última quarta-feira (18), no Diário de Justiça Eletrônico, com as informações completas sobre o curso, em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1619635.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 19 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Equipe Nupemec | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: SHVETS production/pexels

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES