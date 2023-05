Abertas inscrições para juíza ou juiz eleitoral de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) declarou abertas as inscrições para designação de juíza ou juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, que compreende Venda Nova do Imigrante (sede) e Conceição do Castelo.

Poderão se inscrever magistradas e magistrados da Comarca Sede e da Comarca Membro no prazo de 05 dias a partir da publicação do Edital, que foi disponibilizado nesta sexta-feira, 19/5. O modelo da inscrição está disponível no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1527717

O documento deve ser devidamente preenchido, assinado, digitalizado e enviado para o correio eletrônico [email protected], dentro do prazo estabelecido, observando-se, inclusive, o horário de funcionamento da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Vitória, 19 de maio de 2023

