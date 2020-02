Abertas inscrições para interessados em compor o Comitê Gestor Orçamentário e de Implementação da Política de Atenção ao Primeiro Grau

Magistrados e servidores interessados em integrar o Comitê Gestor Orçamentário e de Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição já podem se candidatar. As inscrições começam nesta quarta-feira (05) e seguem até o dia 07 (sexta-feira). Os formulários para inscrição podem ser acessados logo abaixo ou na página inicial no site do TJES.

Já a votação com os nomes dos servidores e magistrados interessados acontece de 11 a 13 de fevereiro, quando magistrados de primeiro grau de jurisdição e servidores poderão votar uma única vez em até dois candidatos, entre juízes e servidores, respectivamente. Os votantes serão identificados por meio de nome e matrícula no formulário que será divulgado posteriormente.

Serão considerados eleitos os dois servidores e os dois magistrados que obtiverem o maior número de votos, sendo que a ordem de classificação será divulgada até o dia 18 de fevereiro. Os juízes e servidores escolhidos vão cumprir mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Essas e outras informações estão disponíveis nos Editais nº 002 e 003/2020, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, e publicado no Diário da Justiça nesta quarta-feira (05/02).

Compete ao Comitê Gestor Orçamentário e de Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição: fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações vinculados à Política; atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Priorização do Primeiro Grau e com as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados; interagir permanentemente com o representante do Tribunal de Justiça na Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário e com a comissão e/ou unidade responsável pela execução do Plano Estratégico; auxiliar a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento, notadamente por meio do acompanhamento de projetos, iniciativas e contratações, entre outras atribuições.

Serviço Clique aqui para se candidatar a representante dos servidores. Clique aqui para se candidatar a representante dos magistrados.

Vitória, 05 de fevereiro de 2020

