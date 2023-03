Abertas inscrições para evento sobre tanatopolítica em decisões penais condenatórias

O evento presencial é aberto ao público interno e externo.

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o evento Sentenciando à Morte: A Tanatopolítica em Decisões Penais Condenatórias, com a advogada e pesquisadora Aglaé Caroline Santos Carneiro, no dia 24 de março (sexta-feira), a partir das 16h, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

O evento é voltado tanto para integrantes do Poder Judiciário estadual como para o público externo. Pessoas interessadas podem se inscrever por meio do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfs5LdoAHHolJ6xQRyBL5b9ig_MnmI8GL5lJlCAyxFT69x8w/viewform.

Na data, também haverá o lançamento do livro que nomeia o evento e busca analisar psicanalítica e político-filosoficamente o conteúdo de nove sentenças penais condenatórias. Neste sentido, diz a sinopse da obra: “A política de Estado pós-moderna, portanto, veiculada através da linguagem jurídica, no contexto das decisões penais condenatórias, além de submeter-se a um movimento de “ida e volta” em relação aos elementos psíquicos individuais e coletivos (culturais) da contemporaneidade, é caracterizada pelo fato de que não apenas regula a vida como também controla a morte de sujeitos predeterminados pelo sistema penal”. Saiba mais em: https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=30210.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Macrodesafio CNJ aperfeiçoamento da gestão de pessoas e Objetivo Estratégico TJES consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

Vitória, 08 de março de 2023

