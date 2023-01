Abertas inscrições para estágio de conciliação e graduação em Direito no 8º Juizado Especial Cível de Vitória

Os currículos serão recebidos até 27/01.

O 8° Juizado Especial Cível de Vitória está com inscrições abertas para o preenchimento de vaga de estágio de conciliação e de estágio de graduação em Direito. Poderão participar estudantes com matrícula regular entre o 3° e o 8° período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino superior conveniada com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

As pessoas interessadas podem enviar o currículo, contendo obrigatoriamente período, endereço e telefones, para o endereço eletrônico: [email protected] até o dia 27/01. No assunto do e-mail deve constar a informação “vaga de estágio”. E após a seleção, será feita uma convocação para entrevista pessoal, que será realizada nas dependências do 8° Juizado Especial Cível de Vitória.

A carga horária a ser cumprida no estágio de conciliação será de 30 horas semanais e a bolsa de estágio recebida nesta modalidade é de R$ 1155,00.

Já a carga horária a ser cumprida no estágio de graduação de Direito será de 04 horas diárias, no período da tarde. E a bolsa de estágio nesta modalidade é de R$ 800,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.

Vitória, 20 de janeiro de 2023

Texto: Elza Silva (com informações do 8° Juizado Especial Cível de Vitória) | [email protected]

Fonte: TJES