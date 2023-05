Abertas inscrições para curso remoto sobre Gestão de Metas do CNJ

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o curso Gestão de Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos dias 1º e 2 de junho de 2023, das 8h30 às 11h30, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

O curso será ministrado remotamente pela servidora Rita de Cássia Barcellos Almeida, assessora de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça estadual.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Macrodesafio CNJ AC 10 (aperfeiçoamento da gestão de pessoas) e Objetivo Estratégico TJES AC 10.01 (consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores).

E as vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma a ser utilizada e das especificidades da metodologia adotada. Inscrição em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxHL_OXDuHO8Iq-hTrrQ-yChlBbzaib0YKfcrA7G3nE9ZSA/viewform.

Vitória, 09 de maio de 2023

