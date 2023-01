Abertas duas vagas de estágio de graduação em Direito na 4ª Vara Cível da Serra

A carga horária é de 04 horas diárias no período da manhã ou da tarde.

A 4ª Vara Cível da Serra está com inscrições abertas para o preenchimento de duas vagas de estágio de graduação em Direito. Poderão participar estudantes com matrícula regular entre o 2° e o 8° período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino superior.

As pessoas interessadas podem enviar o currículo, contendo obrigatoriamente instituição de ensino, período, endereço e telefones, para o endereço eletrônico: [email protected] até o dia 01/02. .

A carga horária a ser cumprida no estágio de graduação de Direito será de 04 horas diárias, no período da tarde, das 14h às 18h, ou no período da manhã, das 10h às 14h.

30 de janeiro de 2023

