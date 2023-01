Abertas as inscrições para vaga de estágio em direito na vara da auditoria militar

Estudantes interessados devem enviar currículo até o dia 31 de janeiro.

A vara da auditoria da Justiça Militar está com inscrições abertas para estágio de graduação em Direito.

Poderão participar da seleção estudantes com matrícula regular a partir do 5º período e frequência efetiva em instituição de ensino superior conveniada com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Os interessados devem encaminhar seus currículos até o dia 31 de janeiro (terça-feira) para o e-mail: [email protected]. A carga horária será de 04 horas diárias.

Os currículos devem conter, necessariamente, grau de escolaridade, com a identificação da respectiva instituição de ensino superior, bem como dados básicos de identificação.

Após análise dos documentos, os candidatos selecionados serão chamados para uma entrevista pessoal ou virtual.

Vitória, 24 de janeiro de 2023

