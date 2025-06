Abertas 1.460 vagas gratuitas em cursos técnicos no ES; veja como se inscrever

Estudantes selecionados para participar dos cursos técnicos receberão bolsas mensais de até R$ 400 para alimentação e transporte

O Senai-ES, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), abriu inscrições para 1.460 vagas gratuitas em cursos técnicos para quem busca qualificação nas áreas de automação industrial, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, edificações, dentre outras.

As vagas abrangem as unidades do Senai em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Além disso, os estudantes selecionados para participar do curso receberão bolsas mensais de até R$ 400 para auxiliar com alimentação e transporte, por meio do Programa Inovatec.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de julho, por meio do site do governo do ES.

Cursos técnicos alinhados com demandas da indústria

De acordo com o diretor regional do Senai-ES e superintendente do Sesi-ES, Geferson Santos, a ação visa oferecer uma formação técnica de qualidade, alinhada com as demandas da indústria e do desenvolvimento do Estado.

“Queremos que cada estudante enxergue nesses cursos uma oportunidade concreta de transformar o presente e construir um futuro com mais possibilidades, protagonismo e realização”, completou o superintendente do Sesi ES.

Demanda por profissionais no ES

De acordo com o Mapa do Trabalho, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, o Espírito Santo deverá formar quase 280 mil profissionais nos próximos anos, especialmente nas áreas de construção (8,3 mil), manutenção e reparação (4,8 mil), metalmecânica (3,6 mil) e operação industrial (3,1 mil).

Confira os cursos disponíveis por unidade

Unidade Senai Cursos disponíveis Aracruz Automação, Eletromecânica, Mecânica Cachoeiro de Itapemirim Eletrotécnica, Manutenção Automotiva Colatina Eletrotécnica, Segurança do Trabalho Linhares Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Mecânica São Mateus Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrotécnica Serra Eletrotécnica, Sistemas de Energia Renovável, Mecânica, Segurança do Trabalho Vila Velha Eletroeletrônica, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho Vitória Automação, Desenvolvimento de Sistemas, Manutenção Automotiva