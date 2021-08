Aberta feira de economia solidária na Ales

A Assembleia Legislativa (Ales) sedia, entre os dias 2 e 4 de agosto, a Exposição de Artesanato e Agricultura Familiar. O evento acontece no térreo do prédio legislativo, no Espaço Assembleia Cidadã, das 9 às 17 horas.

Devido à pandemia de Covid-19 e aos protocolos de prevenção, a feira conta com um número limitado de expositores. São quatro artesãs de Domingos Martins, Vila Velha e Vitória. Elas comercializam artesanatos feitos com técnicas de crochê, lembranças e produtos religiosos, bolsas e acessórios. Para visitar a feira é obrigatório o uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.

A Exposição de Artesanato e Agricultura Familiar foi proposta pela presidente da Comissão de Agricultura da Ales, deputada Janete de Sá (PMN). O objetivo é estimular o empreendedorismo feminino. “Optamos por trazer poucas expositoras e cumprir todos os protocolos de prevenção contra Covid. Mesmo assim, estamos contemplando mulheres com suas diversas artes, para fortalecer esse segmento do artesanato e da agricultura familiar que precisa de mais espaço para comercialização dos produtos e valorização em nosso Estado”, pontuou a deputada.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação do grupo Serenata Canto Coral, do Morro do Quadro, em Vitória. O projeto, coordenado por Luciene Pratti Chagas, existe há dez anos e atende crianças e adolescentes de bairros com vulnerabilidade social.

Serviço

Exposição de Artesanato e Agricultura Familiar

Data: de 2 a 4 de agosto

Horário: 9 às 17 horas

Local: Térreo da Assembleia Legislativa

Entrada aberta ao público. Obrigatório o uso de máscara.