Aberta Consulta Pública para 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Está aberto o período de consulta pública referente ao Regimento Interno da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. A Conferência é organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI), com apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH). A participação é por meio de formulário on-line e as manifestações podem ser feitas até o próximo dia 03 de agosto. Acesse

A Conferência Estadual contará com a participação de delegadas e delegados de 75 municípios capixabas. O tema da conferência é “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. No encontro, que acontecerá de 27 a 29 de agosto, serão apresentadas as propostas formuladas nas conferências municipais, regionais e temáticos, e definidas as propostas que serão apresentadas pelo Estado na edição nacional que acontece em Brasília, de 16 a 19 de dezembro deste ano.

As Conferências representam um espaço legítimo de democracia e participação cidadã. É um espaço de debate coletivo para que haja uma participação social mais representativa e efetiva das pessoas idosas, assegurando momentos para discussão e avaliação das ações governamentais. E também para a eleição de prioridades políticas para os respectivos níveis de governo e para as diferentes organizações da sociedade civil e das entidades de defesa de direitos das pessoas idosas.

