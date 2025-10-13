Aberta consulta pública do Regimento da 4ª Conferência de Direitos Humanos

Está aberto, até a próxima segunda-feira (20), o período de consulta pública ao Regimento Interno da 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos. A conferência é organizada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos com apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH). O evento que reunirá delegadas e delegados do Estado acontecerá de 28 a 30 de outubro.

O regimento está publicado na página do conselho e pode ser acessado aqui . Para que as pessoas possam manifestar suas observações em relação ao regimento da conferência, está disponível um formulário. As contribuições poderão ser enviadas até as 23h59 da próxima segunda-feira (20).

A consulta pública é uma oportunidade para que todas as pessoas possam contribuir com sugestões ao texto do regimento, promovendo um processo mais democrático, participativo e qualificado.

O objetivo é garantir maior transparência e envolvimento da sociedade na construção do evento, além de otimizar sua programação e assegurar mais tempo e qualidade aos debates.

A etapa nacional da Conferência dos Direitos Humanos acontece de 10 a 13 de dezembro quando estarão reunidos representantes do poder público e da sociedade civil para debater e propor políticas públicas que promovam a garantia dos direitos humanos no Brasil.

Serviço:

Consulta Pública Regimento 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos

Link formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnoSvLLYw_wGNlr9A91AUvl-6yYDYwRqfF_feDDA84cYRhQg/viewform

Dúvidas: [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Simone Diniz

(27) 3134-1414

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES