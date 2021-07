Abel Ferreira elogia atuação do Palmeiras após classificação: ‘Foi um bom espetáculo’

“Parabéns à equipe pelo jogo sério, seguro e eficaz que fizemos. Quero dar os parabéns também ao goleiro adversário porque, se não fosse ele, poderia ter sido muito mais”, declarou. “Foi um bom espetáculo para quem viu o jogo hoje. Uma equipe segura, sólida e que sabe o que precisa fazer dentro de campo”, emendou o comandante, que mostrou muita cautela com a sequência do Verdão na temporada.

“O futebol é feito de altos e baixos. Continuaremos focados em nosso trabalho. Desde que cheguei ao Brasil, eu aprendi muito, sobretudo que hoje sou o melhor e amanhã sou o pior. Procuraremos ser equilibrados, nem oito e nem oitenta”, afirmou. “Temos 24 horas para nós nos recuperarmos para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. Essa é a minha grande preocupação e o meu grande foco a partir de agora. Não dá para desfrutarmos das vitórias porque em seguida já temos outro jogo”, completou.

O próximo compromisso do Palmeiras será no sábado (24), às 19h, contra o Fluminense, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.