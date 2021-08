Abel Ferreira analisa duelo com Atlético-MG no Mineirão pelo Brasileiro

“Hoje em dia o futebol é muito sério, dedicamos muito trabalho e esforço. Eu e os meus jogadores somos profissionais, e eu espero que os árbitros possam ser também no futuro para ter condições de fazer um grande jogo. Hoje tinha tudo para ser um grande jogo. Trabalhamos muito para este jogo, tínhamos uma estratégia bem definida”, declarou o treinador, que emendou.

“Os jogadores sabem que confio neles, sabem o quanto nos preparamos para os jogos e sabem a regra das 24 horas. Eles sabem lidar com isso, sabem que daqui a dois dias estarão prontos para o próximo jogo para passarmos à próxima etapa (da Libertadores), que é o que queremos”, disse. “Temos de aceitar, passar por cima, e as regras das 24 horas servem para vitórias e para derrotas. Não queríamos perder, tinha tudo para ser um grande espetáculo, com uma grande equipe como o Atlético-MG e outra como o Palmeiras”, concluiu.

O próximo compromisso do Palmeiras será na terça-feira (17), às 21h30, contra o São Paulo, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.